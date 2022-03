Ucraina: 'stretta' su comunicazioni privati, vietato anche uso dashcam

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Cresce la necessità di non comunicare all'invasore russo informazioni 'involontariamente' sensibili e così la polizia ucraina annuncia il divieto di utilizza le dashcam su tutto il territorio nazionale. I sistemi di registrazione delle immagini del traffico - diffusissimi nell'Europa dell'Est - potrebbero infatti comunicare casualmente la presenza di truppe o reparti delle forze armate ucraine. Il divieto peraltro è esteso a foto e video registrazioni di strade pubbliche, infrastrutture pubbliche, posti di blocco, aree fortificate e movimenti delle forze della difesa.

Peraltro in uno degli ultimi messaggi su Twitter Mikahilo Podolyak, il consigliere del presidente Zelensky, ha invitato gli alti ufficiali della repubblica a "parlare di meno sugli acquisti di armamenti e ancora di meno sulla preparazione dell anostra controffensiva". Un riferimento che - sommato all amaggiore riservatezza chiesta ai cittadini - sembrebbe indicare una possibile azione di Kiev, anche come 'stimolo' allo stallo diplomatico.