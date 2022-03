21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "I fondi dell'Europa" per l'accoglienza dei rifugiati "verranno decisi nel prossimo Consiglio europeo, la Commissione è al lavoro su questo. Ci sarà un programma finanziato. Ci sono paesi più colpiti come la Polonia". Lo ha detto il premier Mario Draghi, a margine della visita all'hub di Palmanova (Ud) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l'Ucraina.