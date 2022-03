TripleLift acquisisce 1plusX per portare i dati di prima parte a editori e inserzionisti

21 marzo 2022 a

La società combinata aiuterà i clienti ad assumere il controllo dei loro dati e a rivolgersi in modo efficace al pubblico in assenza di cookie di terze parti

NEW YORK, 21 marzo 2022 /PRNewswire/ -- TripleLift, la società di tecnologia pubblicitaria che reinventa la pubblicità all'intersezione di creative, media e dati, ha annunciato oggi l'acquisizione di 1plusX, una piattaforma premiata di attivazione di dati di prima parte. 1plusX dispone di una tecnologia unica per aiutare sia gli editori che gli inserzionisti a rivolgersi al loro pubblico con soluzioni incentrate sulla privacy.

Il settore dei media è in rapida evoluzione. I cookie di terze parti, il targeting cross-domain e cross-app e la scelta del pubblico si stanno evolvendo per controllare meglio le informazioni degli utenti. Di conseguenza, la pubblicità digitale dovrà essere ricostruita da zero. Mediante l'adesione alle soluzioni a tutela della privacy di 1plusX e al mercato dei media scalato di TripleLift, gli editori possono monetizzare meglio i loro contenuti e gli inserzionisti possono raggiungere in modo più efficace il loro pubblico.

"La combinazione di TripleLift e 1plusX significa che gli editori e gli operatori di marketing disporranno di una piattaforma indipendente e scalare progettata per un futuro incentrato sulla privacy", ha dichiarato Eric Berry, Co-fondatore e CEO di TripleLift. "Ora migliaia di editori TripleLift possono accedere alla migliore tecnologia della categoria 1plusX per sfruttare i dati di prima parte e gli inserzionisti di TripleLift possono applicare gli stessi dati alle capacità di targeting realizzate per l'era della privacy. Non sono richiesti cookie di terze parti".

"Abbiamo creato una delle piattaforme di gestione dei dati più sofisticate al mondo", ha dichiarato Juergen Galler, CEO e Co-fondatore di 1plusX. "Il nostro prodotto core, una soluzione di intelligence basata sull'intelligenza artificiale, acquisisce i dati di un cliente, li arricchisce e poi li trasforma in un destinatario specifico e in profili di asset precisi in tempo reale. Mediante la fornitura di informazioni sul comportamento basate sugli utenti, i nostri clienti possono attivarle sui canali pertinenti, dal web alla TV connessa". Operando principalmente nel mercato europeo avanzato in termini di privacy, la compliance è al centro della tecnologia 1plusX, che elabora miliardi di segnali di dati ogni giorno.

Molti dei più grandi e sofisticati editori al mondo hanno tratto vantaggio da queste soluzioni. "Lavorare con 1plusX ci ha consentito di liberarci da diverse terze parti fornitrici di dati e di creare una strategia completa in-house dei dati in tempo per l'applicazione del GDPR", ha dichiarato Carsten Schwecke, CEO di Axel Springer All Media. "Di conseguenza, mentre la maggior parte delle aziende operanti nel settore dei media registrava una riduzione dei ricavi, abbiamo aumentato i nostri con l'aiuto di 1plusX. Insieme, queste due aziende si trovano in una posizione unica per fornire le soluzioni dati di prima parte essenziali per aiutare editori come Axel Springer ad aumentare il rendimento sulla scia dei cambiamenti nella privacy in corso nel nostro settore".

TripleLift non è estranea alle soluzioni senza cookie. Inizialmente è stata fondata creando annunci nativi per l'open web, che hanno formati intrinsecamente contestuali, e offre Exchange Traded Deals (ETD) basati sui dati – a livello di impressione, segnali di targeting basati sui risultati che guidano le prestazioni degli inserzionisti senza l'uso di cookie di terze parti. L'acquisizione di 1plusX offre ai clienti di TripleLift un altro potente strumento e rafforza l'impegno costante dell'azienda a supporto sia degli editori che degli inserzionisti nei prossimi cambiamenti del settore.

L'acquisizione consente inoltre a entrambe le aziende di velocizzare i loro percorsi e introdurre nuovi prodotti sul mercato. "Svilupperemo la fiorente attività di 1plusX e creeremo nuovi prodotti per editori e inserzionisti su cui fare leva per andare avanti", ha dichiarato Ari Lewine, Co-fondatore e Chief Strategy Officer di TripleLift. "Le nostre pubblicità saranno arricchite da dati di prima parte. Questi nuovi prodotti sono le soluzioni scalate e rispettose della privacy che il nostro settore sta cercando".

"Gli editori sono già seduti su una delle più grandi miniere d'oro di dati per riempire il vuoto dei cookie: dati di prima parte dell'editore, che includono dati contestuali, di registrazione e comportamentali in loco", ha dichiarato Paul Bannister, Co-fondatore e Chief Strategy Officer di CafeMedia. "Questa acquisizione indica al settore che un investimento necessario nelle soluzioni di primo livello è finalmente arrivato ed è iniziato con questa acquisizione di TripleLift."

Informazioni su TripleLift

TripleLift è la società di tecnologia pubblicitaria, che reinventa il posizionamento pubblicitario all'intersezione tra contenuti creativi, media e dati. Il nostro mercato serve i principali brand, editori, aziende di streaming e piattaforme DSP del mondo, eseguendo oltre un trilione di transazioni pubblicitarie al mese. I clienti ci scelgono per la nostra gamma di offerte indirizzabili, dalla pubblicità nativa ai video online alla televisione connessa, le innovazioni che inseriscono i brand nei contenuti in tempo reale e gli esperti sempre pronti a offrire supporto volto a massimizzare le prestazioni dei partner. Parte del portfolio di Vista Equity Partners, TripleLift è presente da cinque anni consecutivi in Inc. 5000 e in Deloitte Technology Fast 500, è stata inserita nell'elenco delle Hottest Ad Tech Companies di Business Insider per tre anni consecutivi e nel 2021 è stata premiata da AdExchanger come Most Innovative TV Advertising Technology. Scoprite come TripleLift sta plasmando il futuro della pubblicità su triplelift.com.

Informazioni su 1plusX

1plusX consente a editori e inserzionisti di assumere il controllo dei loro asset di prima parte per migliorare i risultati aziendali. Le loro soluzioni di gestione dei dati in tempo reale, data clean room e CTV convergono per aiutare i clienti a coinvolgere il loro pubblico con contenuti e pubblicità più significativi e personalizzati. 1plusX supporta gli editori nella monetizzazione del loro inventario e nell'ottimizzazione delle prestazioni di marketing degli inserzionisti attraverso i dati. Finora 1plusX ha migliorato le prestazioni di marketing di aziende di tutto il mondo tra cui Axel Springer, BI Garage, Le Figaro, South China Morning Post e Tegna.

Fondata nel 2014, 1plusX è una società MarTech globale che opera in Europa, Asia e Stati Uniti. 1plusX si basa sui principi di collaborazione, fiducia, privacy e trasparenza. Dalla tecnologia fino ai clienti, 1plusX valorizza le partnership per rimanere lungimirante e adattabile nell'ecosistema dei media digitali in continua evoluzione.

