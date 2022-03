Calcio: Zoff, 'giornata storta della Lazio, peccato sia capitata nel derby'**

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - "La Lazio è incappata in una giornata storta, peccato sia capitata nel derby. Nel calcio ci può stare, è stata brava la Roma ad approfittarne". L'ex allenatore della Lazio Dino Zoff si esprime così in merito al ko dei biancocelesti nel derby della Capitale vinto 3-0 dalla Roma. "La tensione della stracittadina può aver inciso nel brutto avvio della Lazio e quando vai sotto 2-0 dopo venti minuti risalire la china è dura", aggiunge all'Adnkronos il capitano dell'Italia campione del mondo nel 1982 che evita di addossare colpe al tecnico Maurizio Sarri. "Io non credo ci sia un colpevole. E' stata una partita dove alla Lazio è andato tutto storto, mentre per la Roma è stata una serata di grazie. L'importante è ripartire al meglio dopo la sosta e finire bene il campionato e credo che la Lazio abbia tutte le qualità per farlo".