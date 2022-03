Ue: lunedì 'Italiadecide' presenta volume su trent'anni Maastricht

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - 'Italiadecide', in collaborazione con l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, presenta, lunedì 28 marzo, alle ore 17.00, il volume “Una incredibile avventura. A trent'anni da Maastricht (1992-2022)”. All'incontro di studio, dopo l'apertura di Marina Giannetto, sovrintendente dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, che ha contribuito al volume, interverranno Anna Finocchiaro, presidente di 'Italiadecide'; Giuliano Amato, presidente della Corte costituzionale; Mariuccia Salvati, professore ordinario di Storia contemporanea; Mario Monti, senatore a vita e Presidente dell'Università Bocconi.

Per accreditarsi all'iniziativa, che si svolgerà a Roma, nella Sala Convegni dell'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, a Palazzo Sant'Andrea, è necessario inviare a [email protected]: nome, cognome, luogo e data di nascita. Per accedere alla sala è necessaria la certificazione verde rafforzata. Sarà possibile seguire l'iniziativa in diretta streaming al link: http://www.italiadecide.it/event/presentazione-del-volume-una-incredibile-avventura-a-trentanni-da-maastricht-1992-2022/.