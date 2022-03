Ucraina: Vezzali, ‘lodevole iniziativa Mariani per nazionale judo rifugiata in Italia'

21 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - “Permettetemi innanzitutto di ringraziare l'onorevole Felice Mariani per avermi informata di questa lodevole iniziativa. Ho molto apprezzato la decisione della Fijlkam di ospitare presso il suo centro di preparazione olimpica di Ostia 22 judoka ucraini, accompagnati da 2 tecnici uno dei quali con moglie e un bambino piccolo che al momento dello scoppio della guerra in Ucraina si trovavano in allenamento in Spagna. La federazione Fijlkam si è così unità alla catena di solidarietà che tante altre federazioni sportive italiane stanno dimostrando. Non sono affatto meravigliata di questa diffusa ospitalità perché lo sport è sempre stato e si conferma ambasciatore di pace. Nei momenti critici lo sport sa dimostrare che non esistono barriere ne' differenze ma solo tanta generosità e voglia di fare squadra. Un grande abbraccio a tutti voi e a presto”. Lo ha detto la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali in un video messaggio, visionato dall'Adnkronos, inviato alla Delegazione interparlamentare italiana di Judo guidata da Felice Mariani per l'accoglienza al centro tecnico federale di Ostia alla nazionale ucraina di Judo rifugiata in Italia.