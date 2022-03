Veneto verso la transizione green, le regioni di Eusalp supportano insieme le imprese

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Giovedì 24 marzo, dalle ore 9.30 alle 13.30, la Regione del Veneto ospita, nell'ambito della presidenza italiana di Eusalp, il policy table 'Verso la transizione verde - un ecosistema pronto ad aumentare la resilienza delle imprese' (toward the green transition - an ecosystem ready to boost the business resilience), un momento di discussione tra le regioni alpine, per parlare di imprese e transizione verde, approfondendo nuovi approcci, processi e strumenti per la cooperazione strategica e operativa tra le regioni.

Attorno al tavolo virtuale decisori politici, analisti e rappresentanti di imprese, ricerca e strutture di supporto al business si confronteranno per individuare come traghettare al meglio le regioni alpine verso uno sviluppo più sostenibile, tenendo però ben presenti i bisogni di competitività delle imprese e le specificità locali.

L'incontro, che sarà aperto dall'assessore allo Sviluppo economico ed energia Roberto Marcato, vedrà alternarsi interventi istituzionali dei rappresentanti delle regioni di Eusalp e tavole rotonde che in particolar modo di focalizzeranno sulle modalità operative per attivare sinergie e collaborazioni concrete tra attori dell'ecosistema e tra regioni. Il policy table è organizzato da Veneto Innovazione, agenzia della Regione Veneto per l'innovazione e coordinatrice del progetto Be-readi alps.

Be-readi alps (Business economic renewal to enhance strategic development and innovation in alpine space) è un progetto finanziato dal Programma europeo spazio alpino che mira a sviluppare e testare servizi ed iniziative per aiutare le pmi mature a proporre sul mercato nuovi prodotti e servizi, favorendone la resilienza e l'inclusione all'interno di reti di partenariato più ampi e transnazionali.

Il progetto raccoglie 14 partner di provenienti da 11 regioni dello Spazio Alpino (Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Stiria, Vienna, Tirolo, Baviera, Baden-Wurttemberg, région Sud Provence-Alpes-Cote d'Azur, Canton Ticino). La Regione del Veneto partecipa come Partner Osservatore.

L'evento del 24 marzo fa parte del calendario degli eventi della Presidenza Eusalp la strategia macroregionale dell'Unione europea. Eusalp è un'iniziativa comune degli stati e delle regioni attraversati dalla catena alpina, per rafforzare la cooperazione tra di loro e per affrontare le sfide comuni in modo più efficace. Vi partecipano sette paesi (Austria, Francia, Italia, Germania, Slovenia, Liechtenstein e Svizzera) e 48 regioni. Attualmente la Presidenza Eusalp è assegnata congiuntamente alle Province Autonome di Trento e Bolzano.