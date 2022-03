Centrodestra, road map Meloni verso 2023

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - Giorgia Meloni va avanti per la sua strada, concentrata sulle prossime politiche, quelle del 2023. Forte degli ultimi sondaggi che danno Fratelli d'Italia oltre il 20 per cento, l'obiettivo è trasformare, con step precisi e progressivi, Fratelli d'Italia da partito di opposizione a forza di governo, scavalcando (a colpi di consensi) la Lega salviniana alla guida del centrodestra. In quest'ottica starebbe molto attenta a presidiare il territorio e a difendere a spada tratta i suoi cavalli di battaglia, a cominciare dal presidenzialismo, stoppato in commissione alla Camera, guarda caso, fanno notare i 'meloniani', dal 'fuoco amico' di Fi e Carroccio.

Il prossimo appuntamento politico è ai primi di maggio, a Milano, quando, raccontano, si terrà una due-tre giorni, non una semplice convention (termine peraltro utilizzato da Silvio Berlusconi per definire le kermesse azzurre), ma una vera e propria Conferenza programmatica, apprende l'Adnkronos, ovvero molto di più una sorta di Stati generali. Sarà l'occasione, raccontano, per mettere a punto e lanciare le "proposte di Fdi al centrodestra e al Paese". Meloni aveva fatto cenno a un'iniziativa del genere all'ultima direzione nazionale del partito, allargata ai parlamentari, sottolineando che Fdi ha tutte le carte in regola per governare il Paese e da qui l'annuncio di una grande manifestazione dal 29 aprile al primo maggio, che coinvolga dirigenti, amministratori e autorevoli personalità.

Allo stato, non si conosce la location, né si ha una data precisa, perché, riferiscono, tutto dipenderà dalla capienza delle sale per ospitare l'evento. Ancora non c'è uno slogan. La lista degli invitati, la 'scaletta' degli interventi, il 'calendario' dei lavori, sono tutto un work in progress. La scelta di Milano, 'avamposto' al Nord, non è un caso. E qualcuno la vede come un chiaro segnale, se non una sfida, a Salvini. L'iniziativa, dice a mezza bocca un esponente di spicco di Fdi, sarà dunque un modo per spiegare agli italiani con quale programma e classe dirigente Meloni si candida a governare l'Italia.