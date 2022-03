21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - L'Inter ha ufficialmente presentato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni per la sfida non disputata il 6 gennaio 2022 contro il Bologna, in particolare contro la decisione di non assegnare al club nerazzurro la vittoria a tavolino per 3-0.