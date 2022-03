Ucraina: Occhionero (Iv), 'Bussola strategico passo verso difesa comune Ue'

21 marzo 2022 a

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "L'approvazione della Bussola strategica rappresenta una conquista fondamentale per l'Europa: il documento imprime una forte accelerazione al processo di costruzione una difesa comune europea”. Lo afferma Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia viva in commissione Difesa della Camera, a proposito del documento approvato oggi dal Consiglio europeo.

“Come purtroppo dimostra la tragica vicenda ucraina, l'Unione europea deve poter disporre di strumenti che consentano di fornire risposte rapide ed efficaci alle minacce portate alla sua sicurezza. La Bussola strategica va sicuramente in questa direzione. Non solo per il dispiegamento di 5000 militari e i meccanismi di evacuazione dalle zone di rischio ma anche per l'integrazione strategica delle informazioni, la maggiore facilità di compiere investimenti e l'accresciuta capacità di cyberdifesa. Si tratta di un passo in avanti importantissimo nel processo di integrazione comunitaria perché pone le basi per soddisfare una delle condizioni essenziali nella costruzione dell'edificio europeo, ovvero la formazione di un esercito continentale".

"Dal momento che la Bussola strategica ne è un embrione, questa può essere considerata una giornata storica per l'Europa”, conclude Occhionero.