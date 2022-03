Ucraina: Biden, 'Putin spalle al muro, potrebbe usare armi chimiche e biologiche'

22 marzo 2022 a

Washington, 22 mar. (Adnkronos) - Vladimir Putin è con "le spalle al muro" in Ucraina e per questo potrebbe ricorrere all'uso di armi chimiche e biologiche. E' quanto ha denunciato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, convinto che la Russia stia preparando operazioni "sotto falsa bandiera" per creare nuovi pretesti. Mosca sostiene che "l'Ucraina abbia armi chimiche e biologiche, è un chiaro segno che sta considerando di usarle entrambe".