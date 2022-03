22 marzo 2022 a

Kiev, 22 mar. (Adnkronos) - Volodymyr Zelensky insiste per un colloquio diretto con Vladimir Putin, "in qualsiasi formato" sia necessario. Parlando con una tv locale, il presidente ucraino ha sottolineato che "senza questo incontro è impossibile capire pienamente quello che sono pronti a fare per fermare la guerra".