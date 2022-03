Carburanti, prezzo benzina e diesel più basso: da oggi tagli accise

22 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Scatta da oggi il taglio delle accise sui carburanti. Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti decisi in Cdm la scorsa settimana che contengono le misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali della guerra Ucraina-Russia. Per effetto di questo taglio, diminuiranno i prezzi dei carburanti.

Tra gli altri interventi in vigore da oggi ci sono anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, pari al 10% per il solo 2022 e che dovrà essere versata il prossimo giugno. Il governo ha inoltre rafforzato le misure di accoglienza dei profughi, così come ha aumentato il sostegno per le imprese in difficoltà. Il decreto pubblicato in Gazzetta, inoltre, contiene il rafforzamento della golden power nel settore delle telecomunicazioni.