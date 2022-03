Ucraina: Ciriani (FdI), 'assenti per Zelensky perdono occasione storica, solidarietà doverosa'

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Il nostro gruppo del Senato sarà al completo. Il Parlamento è un luogo in cui tutte le posizioni hanno cittadinanza, chi non c'è perde una occasione storica, ascoltare il presidente di un Paese sotto le bombe. E' un gesto di attenzione e solidarietà che non può mancare". Lo ha detto Luca Ciriani, di Fratelli d'Italia, a Radio Anch'io a proposito dell'intervento del presidente ucraino Zelensky in Parlamento.