Arcangelo Angioletti, Arti Marziali e Benessere a 360°: il Bestseller su come sviluppare un mindset vincente con le arti marziali

(Adnkronos) - Milano, 22.03.2022 – Secondo i dati dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) l'85% delle persone del mondo gode di bassa autostima. Un dato questo estremamente allarmante se consideriamo che tale percentuale riguarda tanto gli adulti quanto gli adolescenti.

Per tutti coloro che in questo momento si trovano a vivere un momento di difficoltà e che allo stesso tempo sono alla ricerca di uno strumento per migliorare il proprio benessere psico-fisico in maniera sana e naturale, esce oggi il libro di Arcangelo Angioletti “ARTI MARZIALI E BENESSERE A 360°. Come Raggiungere I Tuoi Obiettivi Con Il Mindset Di Un Combattente, Il Corpo In Forma E Lo Spirito In Armonia Senza Entrare In Conflitto Con Te Stesso” (Bruno Editore). Al suo interno, l'autore condivide con i lettori le stesse informazioni che permetteranno loro di iniziare un percorso di crescita interiore finalizzato a migliorare la qualità della propria vita.

“Questo libro parla delle mie esperienze di vita e di quanto le arti marziali abbiano contribuito a trasformare la tristezza in gioia, la paura in coraggio e le difficoltà in opportunità, permettendomi quindi di migliorarmi e di aiutarmi a ragionare con senso critico ed equilibrio” afferma Arcangelo Angioletti, autore del libro. “Al suo interno il lettore scoprirà la stretta relazione che c'è tra il benessere psico-fisico derivante dal praticare le arti marziali e la vita quotidiana”.

Secondo Arcangelo Angioletti, a fronte di tutti gli eventi più difficili che possono capitare nella nostra vita, l'avversario più difficile da sconfiggere siamo proprio noi stessi. Secondo l'autore, è proprio la nostra capacità di autosabotarci che non ci permette di concentrarci su ciò che più desideriamo e su ciò che più ci fa star bene. Se invece attiviamo un ragionamento critico, libero da pregiudizi legati alle nostre convinzioni limitanti, ecco che abbiamo sottomano il punto di partenza per avviare un vero processo di rinascita interiore.

“L'intento dell'autore è fin troppo evidente: quello di aiutare le persone che si trovano in un momento di difficoltà a migliorare la propria situazione personale applicando la filosofia delle arti marziali al proprio benessere personale” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “In questo modo chiunque può avviare un percorso di crescita che non si limita ad imparare ad aver cura di sé stessi dal punto di vista fisico, ma che è anche finalizzato a sviluppare quel senso di fiducia che troppo spesso viene a mancare nella quotidianità”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno per il lancio del mio libro perché ho visto nella Bruno Editore la casa editrice ideale per accompagnarmi a realizzare questo mio sogno: ispirare quante più persone possibili al raggiungimento degli obiettivi di cui il libro si fa portatore” conclude l'autore. “Esprimo la mia gratitudine anche al suo staff che mi ha seguito con professionalità nel corso di tutto l'iter editoriale”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3sqbXCz

Il maestro Arcangelo Angioletti è nato a Porrentruy (Svizzera) nel 1966. Separato, padre fiero di Alessia e Gabriele. Una persona che sulla sua sofferenza in età infantile ha saputo far la leva per fortificarsi ed evolvere attraverso la filosofia delle arti marziali che comprende: l'arte della difesa personale, l'arte della salute interiore ed esteriore, la ricerca spirituale e delle energie dell'equilibrio dell'essere umano. Ha studiato come naturopata apprendendo tecniche orientali e occidentali. Si è diplomato in una scuola svizzera per essere riconosciuto come terapista complementare. A marzo 2022 consegnerà una tesi di counseling e coaching. L'aver capito il segreto per trasformare la debolezza in forza lo hanno portato a voler condividere agli altri queste stesse nozioni anche in ambito editoriale. Sito web: https://www.arcangeloangioletti.com

Giacomo Bruno, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 27 bestseller sulla crescita personale e Editore di 700 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale. È considerato il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Per info:https://www.brunoeditore.it