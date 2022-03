Nextalia: sottoscritto accordo per acquisizione First Advisory

22 marzo 2022 a

Milano 22 mar. (Adnkronos) - Nextalia Sgr ha sottoscritto un accordo per l'acquisizione di una quota di maggioranza di First Advisory, piattaforma tecnologica leader nella distribuzione di soluzioni assicurative per il mercato del wealth management in Europa. La società è attualmente detenuta dai quattro soci manager (i fondatori Massimiliano Merlo e Giuseppe Frascà, oltre a Lorenzo Fanti e Renato Lot) e da Riello Investimenti Partners Sgr, che a maggio 2020 attraverso il fondo di private equity Italian Strategy e in compartecipazione con un club di investitori di minoranza ne aveva acquisito il controllo.

Una volta completata l'operazione, Nextalia deterrà una quota pari al 60%, Riello Investimenti Partners Sgr uscirà integralmente dall'azionariato, mentre il 40% del capitale sarà detenuto dai soci manager e da attuali investitori, i quali reinvestiranno nella società accanto a Nextalia alla luce delle eccellenti performance della società e del grande potenziale di crescita nei prossimi anni.

“L'acquisizione di First Advisory – la seconda operazione annunciata da Nextalia in poche settimane – è perfettamente coerente con la nostra strategia di investimento", dichiara l'amministratore delegato di Nextalia Francesco Canzonieri, sottolineando che "First Advisory è una insurtech di eccellenza nel tessuto imprenditoriale italiano, leader di mercato nei business services ad alto contenuto tecnologico ed elevato potenziale di crescita, guidata da una forte squadra manageriale".

"Sono estremamente orgoglioso che Nextalia possa supportare First Advisory in questa nuova fase di sviluppo, accelerandone il percorso di creazione di valore attraverso investimenti in tecnologia, capitale umano ed acquisizioni, anche grazie al network distintivo di relazioni di Nextalia e al supporto del nostro strategic advisory board”, conclude Canzonieri.