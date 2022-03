22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Oggi l'Ucraina non difende soltanto se stessa, difende la nostra pace, libertà e sicurezza, difende qull'ordine multilaterale basato sulle regole e diritti che abbiamo con tanta fatica costruito dal dopoguerra in poi. L'Italia vi è profondamente grata". Lo afferma il premier Mario Draghi, intervenendo in Aula alla Camera dopo le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.