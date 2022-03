22 marzo 2022 a

a

a

Roma, 22 mar (Adnkronos) - "Ringraziamo #Zelensky per la sua testimonianza e le sue parole toccanti. Ringraziamo #Draghi per la sua nettezza e chiarezza. Non ci possono essere ambiguità e l'applauso del Parlamento lo testimonia: difendere l'Ucraina vuol dire difendere l'Europa e i nostri valori. #Ukraine”. Così su Twitter la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi.