Acqua: Fontana, 'in Lombardia 100 giorni senza vera pioggia, importante ridurre sprechi'

Milano 22 mar. (Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'acqua. Una giornata dedicata al valore dell'acqua e all'importanza di ridurre il suo spreco. Una considerazione che in Lombardia, oggi più che mai, risuona forte e decisa dopo oltre 100 giorni di mancanza di vera pioggia". Lo scrive su Facebook in occasione del World Water Day il presidente di Regione Lombardia, a corredo di una foto delle Cascate della Val Nera in Valtellina.