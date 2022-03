Come essere più sostenibili in cucina: 5 consigli

22 marzo 2022 a

(Milano, 22 Marzo 2022) - Milano, 22 Marzo 2022 - Al giorno d'oggi tutti si chiedono in che modo essere più sostenibili: ridurre il proprio impatto sull'ambiente e tutelare il Pianeta. Ognuno di noi dovrebbe porsi questo problema, anche perché possiamo tutti fare la differenza, adottando delle buone abitudini e degli accorgimenti nella vita di tutti i giorni. Pensiamo alla cucina: i gesti che si possono compiere per ridurre in modo significativo l'impatto sull'ambiente sono parecchi e vale la pena conoscerli, perché è proprio da queste piccole cose che si deve iniziare per migliorare il mondo.

Vediamo allora insieme come essere sostenibili in cucina: 5 consigli per ridurre l'impatto ambientale in modo semplice ma decisamente efficace.

#1 Fare la spesa online e preferire i meal kit

Per essere più sostenibili in cucina, il primo passo da compiere è quello di fare la spesa online scegliendo un servizio come HelloFresh, che è particolarmente attento a questa tematica e infatti è uno dei pochi che si può definire ad emissioni zero. Ricevere ogni settimana la propria spesa direttamente a domicilio significa non utilizzare l'auto per andare al supermercato ma non solo. I meal kit, che contengono gli ingredienti già dosati per preparare le varie ricette, consentono anche di eliminare lo spreco alimentare assecondando appieno una filosofia che guarda alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente e delle sue risorse.

#2 Privilegiare metodi di cottura sostenibili

Per essere più sostenibili in cucina bisogna prestare attenzione anche ai metodi di cottura che si utilizzano per preparare i vari pasti a casa. Il forno non è di certo il massimo in quanto consuma moltissima energia elettrica, dunque quando lo si accende ci si dovrebbe organizzare in modo tale da cuocere contemporaneamente più di una pietanza. In quanto ai metodi di cottura più sostenibili, ne troviamo anche di innovativi ed originali come ad esempio quello che prevede di sfruttare le temperature della lavastoviglie. In questo caso, si mettono i cibi all'interno di vasetti di vetro ben sigillati e si inseriscono nell'elettrodomestico facendo partire il classico ciclo di lavaggio. Un metodo alquanto bizzarro, ma decisamente sostenibile che conviene provare!

#3 Sostituire la pellicola con la cera d'api

La sostenibilità in cucina deriva anche dalle piccole cose, come l'utilizzo dei fogli in cera d'api al posto della classica pellicola trasparente, impiegata per coprire vasetti, contenitori ed alimenti vari.

#4 Evitare la plastica monouso

Naturalmente, evitare la plastica monouso è fondamentale per essere sostenibili in cucina: sappiamo tutti quanto questo materiale sia inquinante e difficile da riciclare. Meglio dunque non utilizzare piatti, bicchieri e stoviglie in plastica: piuttosto, se proprio occorrono accessori monouso, conviene acquistare quelli in carta o comunque ecologici.

#5 Utilizzare gli scarti delle materie prime

Un ultimo consiglio per essere più sostenibili in cucina è quello di utilizzare gli scarti delle materie prime e in modo particolare quelli delle verdure. Si possono usare per preparare un ottimo brodo vegetale ad esempio, ma anche in altri mille modi: online si trovano diverse ricette per utilizzare gli scarti ed evitare di buttare quello che potrebbe ancora rivelarsi utile per preparare diversi manicaretti.

