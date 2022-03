Ucraina: Boldrini, 'Italia sia in prima linea per tavolo leader mondiale per pace'

22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - “Zelensky ha descritto al parlamento italiano la sofferenza di un popolo aggredito. Ha chiesto altre sanzioni e pressioni per impedire a Putin di continuare a seminare morte. Ue e Italia siano in prima linea per promuovere un tavolo con i leader mondiali che imponga la pace”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e Presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.