Ucraina: Sicuro (Tg2), 'intensificato esodo da Odessa, ogni giorno 3 lunghi treni per Leopoli'**

Milano 22 mar. (Adnkronos) - "L'esodo da Odessa si è intensificato: ogni giorno partono tre treni speciali, con unica destinazione Leopoli". Lo racconta all'Adnkronos l'inviato del Tg2 Giammarco Sicuro. I lunghissimi convogli, di 16 vagoni, trasportano per lo più "donne e bambini. Sono persone molto provate, che arrivano soprattutto da Mykolaiv, il vero fronte a 130 chilometri da qui. E poi ci sono anche quelli che riescono a fuggire da Kherson e da Mariupol".

Da Odessa, invece, "non è fuggita ancora tantissima gente, solo chi ha potuto permetterselo, perché benestante", racconta l'inviato del Tg2, che nella stazione della città affacciata sul Mar Nero ha assistito alla separazione delle famiglie: donne e bambini a bordo, mentre i padri restano sulla banchina. Momenti resi ancor più commuoventi dal fatto che "la partenza di questi tre treni speciali è accompagnata da una canzone storica ucraina che parla del Mar Nero, un valzer strappalacrime, che suona dagli altoparlanti, mentre gli uomini salutano".

I tre convogli di evacuazione partono alle 14, alle 18.30 e alla sera. "A volte sono meno pieni, altre volte ci sono resse incredibili dentro alla stazione", dice Gianmarco Sicuro, parlando di un "esodo che si sta comunque intensificando". Tanto che "hanno predisposto dei treni così lunghi, proprio perché si aspettano che tante persone partano". La via di fuga da Odessa a Leopoli è la preferita da chi fugge dall'Ucraina meridionale, perché - spiega l'inviato del Tg2 - "è più funzionale passare da lì, per poi andare in Polonia, rispetto al percorso verso Ismail e il confine rumeno".