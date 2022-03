Calcio: Vierchowod, 'Dybala tecnicamente non si discute ma troppo fragile, d'accordo con Juve'**

22 marzo 2022 a

a

a

Roma, 21 ma(Adnkronos) - "A me Paulo Dybala è un giocatore che è sempre piaciuto, ha qualità tecniche indiscutibili ma negli ultimi due anni ha avuto troppi problemi fisici. Se vuoi 8-10 milioni l'anno devi fare la differenza sempre e lui quando contava per la Juve non c'è quasi mai stato. Penso che la sia stata questa la valutazione del club e non può non trovarmi d'accordo". L'ex difensore della Juventus Pietro Vierchowod commenta così all'Adnkronos la decisione della società bianconera di non prolungare il contratto a Paulo Dybala. "Sento dire che su di lui c'è un interesse forte da parte dell'Inter. Io non so che scelta farà Dybala ma io gli consiglierei di andare a giocare in Spagna, un calcio più adatto alla sue caratteristiche, più tecnico e meno fisico", aggiunge Vierchowod.