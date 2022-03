Ucraina: giornalista russa Agalakova, 'in Russia le informazioni non raccontano la realtà'

22 marzo 2022 a

Parigi, 22 mar. (Adnkronos) - "In Russia il potere soffoca la stampa indipendente e siamo arrivati in una situazione in cui nei media vediamo un'unica storia: quella del potere, una sola persona. Le nostre informazioni non raccontano la realtà". Ad affermarlo è la giornalista russa Zhanna Agalakova nel corso di una conferenza stampa organizzata da Reporters sans frontières (Rsf). La giornalista di Channel One, in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, aveva lasciato il posto di corrispondente in Europa.

Questa giornata, rileva Agalakova, "ha un unico obiettivo: che la Russia mi senta, che le persone imparino a distinguere la propaganda, che cerchino le loro fonti di informazione, che smettano di essere lobotomizzati".

"So che in Russia - sottolinea - mi accuseranno di essere una spia, che sono stata pagata profumatamente pagata per fare questa dichiarazione. Nessuno mi ha pagato, non lavoro per nessuno. Voglio solo servire il mio paese". La giornalista russa sottolinea che "ha molto esitato prima di parlare. In molti mi ha detto che ero pazza. Lo faccio per i russi".