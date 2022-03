22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Nove anni a Navalny. Dopo aver usato il veleno, Putin impiega il carcere per cercare di seppellire la voce del suo più efficace oppositore. Ma non ci riuscirà: la verità viene sempre a galla. E così sarà anche per la corruzione e le malefatte del regime di Putin. #freeNavalny". Così Lia Quartapelle del Pd su twitter.