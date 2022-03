Più tutela legale per associati a Cisl Fp, partnership con Consulcesi & Partners

22 marzo 2022 a

Napoli, 22 mar. (Adnkronos/Labitalia) - Maggiore sostegno e tutela per i suoi associati tra gli obiettivi annunciati con un video dalla Cisl Funzione Pubblica nel corso del VI congresso nazionale concluso da poco a Napoli. È stato siglato l'accordo con Consulcesi & Partners, per assicurare a tutti gli iscritti l'opportunità di accedere ad un servizio completo di consulenza legale e di assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, nelle maggiori aree di interesse: diritto civile, amministrativo, penale, assicurativo, tributario e fiscale, societario, ma anche lavoro e previdenza.

“Vogliamo offrire un servizio fondamentale, che è già presente per altri professionisti come i medici, e che deve essere anche alla portata dei dipendenti nel nostro comparto”, queste le parole di Maurizio Petriccioli, segretario generale Cisl Fp all'indomani della partnership. “In un momento storico che vede la necessità di importanti riforme nella pubblica amministrazione, sentiamo di dover arricchire il sostegno ai nostri associati. Consulcesi, con la sua professionalità e competenza è l'alleato giusto per garantire a questi maggiore giustizia e tutela”, aggiunge Franco Berardi, segretario nazionale Cisl Fp.

L'accordo permette agli associati Cisl fp di usufruire del servizio 'Mio avvocato': un'attività di consulenza legale a 360 gradi, che copre problematiche relative sia alla sfera lavorativa che a quella privata. Il team di consulenti legali di Consulcesi & Partners è infatti a disposizione di tutti gli iscritti dal primo manifestarsi della controversia fino alla sua risoluzione, attraverso soluzioni personalizzate e aderenti alle necessità del caso.

I termini dell'accordo. Nello specifico, gli associati Cisl Fp avranno accesso a un numero illimitato di consulenze legali, potranno richiedere l'esame di documenti (per un massimo di tre), e accedere ad una assistenza legale, qualora vi fosse necessario, a condizioni più vantaggiose e su una scontistica appositamente delineata. L'accordo consente inoltre di richiedere la stesura di tre lettere formali di diffida per problematiche riconducibili a diversi ambiti: dall'accesso ad atti amministrativi, alla contestazione in materia di responsabilità sanitaria e di fatture utenze e in materia condominiale. Il professionista iscritto a Cisl Fp può inoltre richiedere agli avvocati di Consulcesi & Partners la stesura di tre pareri legali su quesiti riconducibili a problematiche relative all'esercizio dell'attività lavorativa.

Oltre alla Convenzione citata, e con l'occasione della sede congressuale, il mondo C&P ha poi colto l'opportunità per annunciare anche il nuovo importante servizio su diritto all'oblio, per far rimuovere quei contenuti critici, falsi o scorretti che possano compromettere la professionalità e ledere la reputazione. L'analisi per ogni professionista sanitario è gratuita e un team di esperti elimina le notizie false, i commenti ingiuriosi, le informazioni lesive per l'immagine e i dati trattati illecitamente secondo la normativa vigente e il diritto all'oblio riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea.

Iscriversi al servizio 'Mio Avvocato' è semplice: si può chiamare il numero verde dedicato 800.122.767 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00), oppure attraverso la pagina dedicata alla convenzione Cisl Fp e Consulcesi & Partners.