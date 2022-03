22 marzo 2022 a

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Salvini travestito malamente da pacifista ed il M5S ancora immerso nei suoi contrasti: queste le difficoltà che vedo nella maggioranza in questa difficilissima fase politica, anche in vista dell'approvazione in Senato del dl Ucraina". Così il senatore del Pd Andrea Marcucci.