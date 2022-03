Ucraina: Osint, 'fumo da ambasciata russa a Varsavia, diplomatici lasciano capitale polacca?'

23 marzo 2022 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "C'è fumo proveniente dall'ambasciata russa a Varsavia. Ci sono voci che i diplomatici russi stanno bruciando documenti, come a Kiev, poco prima dell'invasione". Lo hanno riferito gli analisti dell'Open Source Intelligence Monitor, postando una foto su Twitter dove si vede del fumo nero uscire dai tetti dell'ambasciata russa a Varsavia. L'Osint precisa che "questo non significa che la Russia si stia preparando per un'invasione della Polonia, ma potrebbe essere un segnale che i diplomatici russi si stanno preparando a lasciare la capitale per qualche motivo".

La Polonia mantiene ancora relazioni diplomatiche con la Federazione Russa e non vi è ufficialmente alcuna indicazione che questa situazione cambierà.