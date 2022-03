Calcio: Paul Pogba rivela furto medaglia vincitore Coppa del Mondo, 'furto con miei figli in casa'

23 marzo 2022 a

a

a

Londra, 23 mar. (Adnkronos) - Il centrocampista del Manchester United Paul Pogba ha rivelato che la medaglia del vincitore della Coppa del Mondo era tra gli oggetti rubati durante un recente furto con scasso a casa sua. Il nazionale francese ha parlato la scorsa settimana del "peggiore incubo" della sua famiglia dopo che la sua casa è stata violata mentre i suoi figli dormivano nella loro camera da letto. L'incidente è avvenuto martedì scorso mentre Pogba stava giocando la partita di Champions League dello United contro l'Atletico Madrid all'Old Trafford e i suoi figli erano affidati alla loro tata. Pogba ha detto che la sua famiglia è stata derubata del loro "senso di sicurezza".

Il 29enne ha ora fornito maggiori dettagli su come è stato colpito e ha aggiunto che la medaglia che ha ricevuto dopo che la Francia ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018 è stata rubata. Pogba ha detto in un commento riportato da L'Equipe: "C'erano gioielli di mia madre, la mia medaglia di campione del mondo. Quello che mi ha spaventato di più è stato che i miei due figli erano a casa con la tata durante questo incidente. Ha sentito tutto, ha chiamato mia moglie e la sicurezza, poi si è chiusa a chiave con i ragazzi in una stanza. Per diversi giorni è rimasta scioccata. La cosa principale è che i miei figli stanno bene".

Pogba è ora tornato con la sua nazionale che si prepara per le imminenti amichevoli contro la Costa d'Avorio e il Sud Africa. Spera che la pausa internazionale lo faccia riprendere dopo il furto con scasso e ringiovanisca il suo gioco dopo le domande sulla sua forma all'Old Trafford. Pogba, che è in scadenza di contratto in estate, ha dichiarato: "Questa pausa mi dà una vera boccata d'aria fresca. Voglio avere tempo per giocare per tornare al top della forma nel club. Indossare questa maglia, che rappresenta il mio Paese, è più che mai motivo di orgoglio".