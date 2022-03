Carburanti: Draghi, 'prezzi in Italia in linea con quelli in Ue'**

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "La volatilità dei mercati energetici ha inciso anche sui prezzi ai distributori, che all'inizio del mese in Italia hanno superato i 2 euro al litro. Secondo la Commissione europea, l'andamento dei prezzi italiani è in linea con quelli del resto dell'Europa. Lunedì 14 marzo, il diesel costava 2,31€ in Germania, 2,14€ in Francia e 2,15€ in Italia. Nel nostro caso, rappresenta un aumento del 40% per la benzina e del 50% per il diesel rispetto a un anno fa". Così il premier Mario Draghi intervenendo in Aula alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo al via da domani a Bruxelles