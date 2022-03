23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Far tornare l'Italia e l'Europa ad una capacità produttiva propria non dipendendo da nessuno, solo così si difende la libertà, lavorare sulla strada dell'autosufficienza". Lo ha affermato Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d'Italia e vicepresidente della Camera, intervenendo nel dibattito dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in vista del prossimo Consiglio europeo.