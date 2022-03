Ucraina: étoile Zakharova non parteciperà a Gala Fracci

23 marzo 2022 a

Milano, 23 mar. (Adnkronos) - "In considerazione della situazione che stiamo attraversando Svetlana Zakharova ha deciso di ridurre i suoi impegni e, di comune accordo con il Teatro alla Scala, di rinviare la sua presenza sul nostro palcoscenico". Lo rende noto il Teatro alla Scala, comunicando l'assenza della ballerina di nazionalità ucraina ed étoile del Bolshoi, Svetlana Zakharova al Gala Fracci in calendario il 9 aprile prossimo in onore di Carla Fracci.

Anche Olga Smirnova, prima ballerina del Bolshoi, non potrà partecipare al Gala "a causa degli impegni connessi al nuovo incarico al Dutch National Ballet, che non le consentono di avere il tempo necessario alla preparazione per la sua partecipazione alla serata" fa sapere il Piermarini.