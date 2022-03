Energia: Draghi, 'avanti con rinnovabili, no sostituzione fossili'**

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Serve un ripensamento sull'energia a livello europeo e a livello nazionale". Così il premier Mario Draghi nella replica alla Camera dopo le sue comunicazioni in vista del consiglio Ue. "Voglio rimarcare però che questo ripensamento non può che essere verso un maggiore e più rapido investimento sulle energie rinnovabili, non di una loro sostituzione con le energie fossili destinate, più lentamente magari, a non essere più utilizzate in futuro".