Ucraina: Lewandowski, 'fiero dell'accoglienza del popolo polacco'

Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - "Il mondo ammira il modo in cui stiamo aiutando gli ucraini. Mille grazie a tutti coloro che si stanno dando da fare. Persone da tutto il mondo si sono congratulate per la solidarietà mostrata dal mio popolo e io ne vado fiero". Così l'attaccante polacco del Bayern Monaco, Robert Lewandowski, in conferenza stampa dal ritiro della propria Nazionale in vista del playoff di qualificazione al mondiale in merito alla difficile situazione che sta vivendo la sua Polonia, il Paese che ha ospitato più profughi dall'Ucraina.