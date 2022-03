Ucraina: media, ora Russia 'recluta' soldati Minsk, offre soldi e formazione

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. -(Adnkronos) - Minsk esita a farsi coinvolgere nell'invasione dell'Ucraina e Mosca - a corto di soldati con esperienza - incalza cercando di 'reclutare' militari bielorussi, con l'offerta di soldi e benefit, a iniziare dalla formazione. Lo riporta l'agenzia Ukrinform che spiega come i servizi di Mosca starebbero conducendo 'colloqui individuali' con i candidati bielorussi all'arruolamento, promettendo un contributo fra i 1000 e i 1500 dollari al mese per portare avanti "compiti speciali" in territorio ucraino.

Inoltre, ai bielorussi verrebbe promesso un accesso preferenziale negli istituti di istruzione superiore militare russi, come la scuola del comando forze aerotrasportate di Ryazan, una delle eccellenze del sistema militare di Mosca. I colloqui coinvolgerebbero soprattutto unità della 103a divisione aviotrasportata delle forze armate della Bielorussia e dei reparti di confine a Gomel.

Ma l'agenzia riporta comunque che "tra i militari bielorussi c'è un livello molto basso di motivazione a partecipare alle ostilità", anche perché chi accetta - si spiega - viene escluso dai ranghi delle forze armate di Minsk. Secondo l'intelligence di Kiev una decisione definitiva sulla partecipazione bielorussa al conflitto non sarebbe stata ancora presa, con "divergenze" in proposito tra i vertici militari e politici della Bielorussia.