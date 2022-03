Vigilanza La Nuorese, Pietro Tolu: “In crescita la richiesta di servizi per la sicurezza con droni e unità cinofile”

23 marzo 2022 a

La ricerca dei servizi per la sicurezza di strutture pubbliche e private è in forte crescita, andando di pari passo al miglioramento tecnologico e al bisogno di controllo di singole attività, abitazioni private o spazi pubblici. Tra le innovazioni del campo, gli istituti di vigilanza impiegano non solo i classici strumenti quali la videosorveglianza e la presenza di personale per la tutela della sicurezza, ma anche droni e unità cinofile. “La richiesta di interventi specifici con tecniche innovative è in forte crescita. Tra queste, da segnalare gli interventi realizzati con unità cinofile e l'uso di droni”, spiega Pietro Tolu, Presidente di Vigilanza La Nuorese, storico istituto sardo per la sicurezza. Vigilanza La Nuorese, fondata nel secondo dopoguerra, ha ampliato nel corso degli anni le attività sul campo, diventando un punto di riferimento per le esigenze di sicurezza, in tutta la Sardegna, per strutture abitative, pubbliche e private. Le unità cinofile — spesso sfruttate nei controlli portuali — consentono la ricerca di materiali esplosivi, supportando i controlli pre-imbarco di mezzi e persone. L'uso di droni è presente nella gamma di servizi offerti da Vigilanza La Nuorese, con l'invio di personale qualificato certificato ENAC per il volo critico. “Sono diverse le esigenze, a seconda della finalità di sicurezza richiesta”, continua il Presidente. “Dalle case e la gestione degli impianti di sicurezza, passando per strutture pubbliche per il controllo degli accessi ai tornelli, sono molteplici le soluzioni studiate su misura”. Impianti antintrusione da interno ed esterno, sistemi di videosorveglianza con analisi video intelligente, controllo accessi ai parcheggi. E ancora: aree private, localizzazione satellitare dei veicoli, collegamenti con la centrale operativa: i servizi di Vigilanza La Nuorese coprono globalmente le esigenze di sicurezza, il tutto con personale locale pronto ad interventi tempestivi ed immediati. Tra le caratteristiche dell'istituto di vigilanza, il forte radicamento al territorio: Vigilanza La Nuorese è formato da professionisti provenienti dalla Sardegna, un legame che dalla fine degli anni '40 e fino ad oggi è maturato sempre più, vista la presenza capillare dei servizi dell'istituto in tutta l'isola.

