Sostieni l'economia italiana e l'ambiente! Inizia dal materasso

23 marzo 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Le scelte di consumo sostenibili

Torino, 23 marzo 2022. Se tutti ci impegnassimo nel basare le nostre azioni giornaliere su valori fondamentali come la cura di sé, la sincerità, l'amore per il prossimo, la solidarietà, il rispetto per l'ambiente e il sostegno all'economia italiana, potremmo elevare la qualità dellanostra vita.

Le nostre scelte di consumo quotidiane possono fare la differenza per la tutela del lavoro edel pianeta:

1) Acquistare prodotti italiani;

2) Affidarsi a filiere corte e certificate;

3) Usare prodotti naturali ed ecologici.

Se vuoi fare un acquisto sostenibile e consapevole, un'ottima scelta è un materasso in lattice 100% naturale certificato.

È proprio sulla ricerca di questi valori e sul rispetto dell'operato maestranze locali che si basa la mission di Vivere Zen , azienda specializzata da anni nella produzione di arredo bio sostenibile prodotto in Italia.

Linea Gaia di Vivere Zen, italiana e certificata.

Tutti i materassi in lattice di Vivere Zen sono realizzati con lastre a marchio Latexco, impresa belga tra i primi distributori europei di materassi in lattice che lavora utilizzando tecniche a zero impatto ambientale. Test europei hanno dimostrato che in un periodo di 10 anni, corrispondente alla vita media di un materasso in lattice, le lastre Latexco perdono solo una quantità minima della loro altezza originaria e della loro durezza. La percentuale di lattice naturale varia a seconda del modello.

Il materasso della Linea Gaia , prodotto in Italia, contiene una quantità di lattice superiore al 99% effettivo. Ma questa non è la sola caratteristica di questo prodotto. Infatti, a riprova della sua naturalezza e salubrità, è provvisto delle seguenti certificazioni:

• Eco-Institut: rilasciata SOLO se la percentuale di lattice naturale è del 100%;

• FSC: certifica che il lattice adoperato provenga da coltivazioni gestite in maniera sostenibile;

• euroLATEX, Ecolabel e LGA: che assicurano la sicurezza e la salubrità del prodotto.

Inoltre, è dotato di certificazioni legate al tessuto della fodera, ecco quali:

• GOTS: certifica l'origine biologica delle fibre tessili naturali, nonché il rispetto di criteri ambientali e sociali in tutte le fasi della filiera produttiva;

• OEKO-TEX STANDARD 100: garantisce l'assenza di sostanze nocive come coloranti azoici, formaldeide, nichel.

Scegliere un materasso in lattice 100% naturale Vivere Zen significa avere garanzia non soltanto di qualità, ma anche della tutela della salute dell'ambiente e della persona durante tutti i processi di lavorazione.

Perché il lattice naturale: che cos'è e come si utilizza?

Il lattice naturale è il materiale più elastico esistente in natura, durevole e igienico con proprietà antibatteriche, è ricavato dalla pianta dell'Hevea che cresce spontaneamente nella foresta Amazzonica e in Asia. Il termine ha origine dal latino latex che significa liquido.Si tratta di una sostanza lattiginosa dal colore bianco e consistenza collosa, che viene usata dalle piante per tenere lontani gli erbivori e alcuni insetti che altrimenti le danneggerebbero.

Questo elemento è spesso utilizzato nella produzione di materassi, guanciali, topper e articoli sanitari, non solo per le suddette proprietà antibatteriche, ma anche per la sua capacità di bloccare la proliferazione di funghi e muffe. Dopo la raccolta, il lattice viene lavorato inserendo aria all'interno del composto liquido fino ad ottenere la schiuma dilattice, miscela alla base della produzione di materassi.

Le proprietà del lattice vengono conservate anche dopo la lavorazione, rendendo il materasso ipoallergenico e antiacaro.

Cambia le tue abitudini di consumo. È un piccolo passo per l'uomo, un grande passo per il pianeta!

Per maggiori informazioni:

Vivere Zen: https://www.viverezen.it/

Arredare in stile giapponese: https://futon.it/

Arredo Bio, materiali e prodotti: https://arredo.bio/

Comunicato stampa a cura di Iside Web e Bill eCommerceFuton.it