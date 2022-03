Ucraina: applausi Lega a Molinari e Crippa (M5S) non riesce a iniziare intervento in aula

23 marzo 2022 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Davide Crippa, capogruppo M5S alla Camera, ha i fogli in mano del suo intervento e il microfono acceso ma l'intervento del pentastellato non riesce ad iniziare per i prolungati applausi leghisti a Riccardo Molinari che ha appena concluso la dichiarazione di voto della Lega sulle comunicazioni del premier Mario Draghi. Alla fine interviene il presidente di turno, Fabio Rampelli, richiamando l'aula: "Tutti i gruppi hanno il diritto di svolgere le proprie dichiarazioni di voto".