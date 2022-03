Curling: Mondiali, azzurre ko con Svezia e Corea del Sud

23 marzo 2022 a

a

a

Prince George, 23 mar. -(Adnkronos) - Due sconfitte per l'Italia nella quarta giornata di gare dei Mondiali femminili di curling di scena a Prince George, in Canada. La Nazionale tricolore guidata dall'allenatrice Violetta Caldart viaggia al momento in 11esima posizione in classifica con un bilancio di una vittoria e sei k.o. quando mancano ancora cinque incontri al termine della fase di round robin.

Contro la Svezia nella prima partita di giornata il team tricolore, in pista con Stefania Constantini (Fiamme Oro), Marta Lo Deserto (Curling Club Dolomiti), Angela Romei (Fiamme Oro) e Veronica Zappone (Mole 2020 Ice Skating), ruba una mano nel secondo end e dopo i due punti avversari nel terzo, subisce un'altra sola marcatura prima dell'intervallo. Alla sesta ripresa il risultato è di 3-2 a favore delle scandinave con la settima mano che si chiude con nessun punto. E' però nella fase finale di gara che Hasselborg e compagne scappano con tre punti nei due end conclusivi archiviando così il match sul 6-2.

Nella sfida alla Corea del Sud – prima e imbattuta dopo sei incontri – le azzurre non riescono ad esprimersi a livello offensivo e a metà gara si ritrovano sotto 4-1. Gli end dopo l'intervallo vedono l'Italia prima siglare un punto nel sesto e poi rubare la mano nel settimo. La risalita si ferma sul 4-3 però perché la Corea all'ottava ripresa allunga di tre punti e a nulla serve la marcatura tricolore nel nono end che chiude la partita sul 7-4. La nostra Nazionale se la vedrà oggi contro Germania e Turchia, due avversarie più alla portata per provare a migliorare lo score ottenuto sin qui in questa rassegna iridata.