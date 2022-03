Ucraina: Boccia, 'Pd mai bellicista, sostegno resistenza dovere morale'

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Da parte del Partito democratico non c'è nessun atteggiamento bellicista, come ha sottolineato anche oggi il Segretario Letta, nei confronti della guerra Russia – Ucraina perché restiamo convinti che la diplomazia debba ogni giorno e ogni ora ricercare il percorso migliore per raggiungere la pace". Così Francesco Boccia, deputato Pd e Responsabile Regioni e Enti locali della Segreteria, a margine di alcune iniziative elettorali in corso a Catanzaro.

"Abbiamo il dovere, però, di sostenere in ogni modo e con forza, l'eroica resistenza del popolo ucraino contro la folle invasione ordinata da Putin. E quando un popolo si trasforma direttamente tutto in esercito, quella si chiama Resistenza. Chi è aggredito ha il dovere di difendersi. Non dimentichiamo mai che la nostra stessa democrazia è figlia della Resistenza”.