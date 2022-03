23 marzo 2022 a

a

a

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Serve subito il tetto al prezzo del gas a livello europeo, ha lo stesso valore strategico di Next Generation Eu. Va fatto per calmare ora e in futuro i prezzi dell'elettricità ed evitare la bancarotta di famiglie e imprese. Senza il tetto metteremo solo cerotti inutili". Così Enrico Letta su twitter.