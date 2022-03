Pd: Oddati, 'Sassoli camp in estate, poi festa delle Agorà democratiche'

23 marzo 2022 a

Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Durante la prossima estate partiranno i Sassoli Camp promossi dal Partito democratico. Saranno dei momenti di approfondimento di due o tre giorni, con cento persone nello stesso posto, dove verranno messe insieme le tante proposte che sono arrivate dalle Agorà democratiche, per arrivare a una sintesi e una sistematizzazione". A dirlo è Nicola Oddati, responsabile delle Agorà democratiche, intervistato da Radio Immagina.

"Le proposte - prosegue - verranno discusse, sintetizzate e messe poi in coerenza con l'impianto politico e programmatico del Partito democratico. Perché va ricordato che le Agorà democratiche sono strumenti di democrazia partecipata, quindi utili a far germogliare idee che diventino poi proposta del Partito democratico, anche in rapporto alle forze con cui ci alleeremo alle prossime elezioni politiche. Inoltre la nostra idea è portare poi tutte queste idee a un grande appuntamento nazionale, una sorta di festa delle Agorà democratiche che vorremmo fare tra settembre e ottobre".

"Sarà il modo con cui arriveremo all'approdo finale delle Agorà e con cui decideremo quali saranno le 100 idee che il Pd deciderà di accogliere da tutte le quelle arrivate. Abbiamo voluto dedicare i Sassoli Camp alla figura straordinaria di David Sassoli -conclude Oddati- perché è a lui che vogliamo ispirare il nostro lavoro, basato su parole chiave come solidarietà, sorriso, e a una politica gentile, ma allo stesso tempo anche ferma e molto forte nell'esercitare i valori che ci contraddistinguono".