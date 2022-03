Infortuni: operaio precipita da impalcatura nel Cremonese, è grave**

23 marzo 2022 a

a

a

Milano 23 mar. (Adnkronos) - Grave incidente sul lavoro questo pomeriggio a Salvirola, in provincia di Cremona, dove un operaio è precipitato da un'impalcatura a circa 6 metri di altezza.

Lo riferisce in una nota il 118, intervenuto sul luogo dell'incidente, in via Libertà, alle 14.45, con elisoccorso, automedica, ambulanza. Sul posto anche carabinieri e Ats.

L'operaio, di 61 anni, ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.