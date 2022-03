23 marzo 2022 a

Milano 23 mar. (Adnkronos) - Una chitarra, una decina di bambini e i loro genitori riuniti in cerchio nel rifugio della metropolitana di Kharkiv per cantare insieme l'inno nazionale ucraino. E' quanto si vede in un video pubblicato su Twitter dalla deputata ucraina Lesia Vasylenko.