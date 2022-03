Spedire in modo semplice con Spedire Subito

23 marzo 2022 a

(Adnkronos) - Bologna, 23/03/2022 Spedire online pacchi è molto semplice. Basta fare file e girare tutti i centri di spedizione per accaparrarsi il miglior prezzo possibile, oggi puoi fare tutto online, anche se non sei il top con la tecnologia.

Online ci sono servizi semplici e veloci che ti aiutano passo per passo durante tutta la procedura per effettuare la spedizione, come SpedireSubito ..Con questa nuovissima piattaforma, nata dal 17 febbraio 2022, è possibile spedire in modo semplice e veloce una vasta gamma di oggetti come pacchi e buste semplici, cibo (come vino e olio, pasta ecc.). Puoi spedire in Italia, in Europa e all'estero.

Come spedire facilmente online in meno di 5 minuti

Sul sito puoi selezionare ciò che devi spedire e compilare il form in base a tutte le richieste, come il peso e l'altezza degli oggetti. Perciò armati di pazienza perchè devi indicare tutte le misure affinché il sito possa generare un preventivo su misura.

Sucessivamente devi indicare da dove parte e la destinazione, dopodichè il sito genera diversi preventivi con iva incluso e tu puoi scegliere il prezzo più vantaggioso anche in base ai giorni di consegna. Inoltre, puoi scegliere se consegnare tu il pacco al punto di ritiro oppure selezionare il ritiro da parte di un corriere direttamente a casa tua.

Per spedire con corriere espresso pacchi e buste, sono disponibili diverse possibilità. Infatti, da e per la Sicilia, sono convenzionati i vettori migliori e più comuni, ad esempio Poste Italiane, SDA, Bartolini BRT/DPD Group e UPS.

Come imballare un pacco in modo perfetto

A prescindere da cosa tu stia spedendo è importante fare un ottimo imballaggio per evitare la perdita o il deterioramento delle cose.

Sia per indumenti che per il cibo devi scegliere una scatola robusta e che sia integra per spedire, evita però di usare scatole troppo grandi rispetto al contenuto, perché poi rischieresti di imbottirlo troppo e si romperebbe. Non devi assolutamente utilizzare corde o nastri di stoffa, ma un nastro adesivo molto solido per evitare che si apra. Applicalo sopra e sotto, nei bordi e fai almeno tre giri.

Se devi applicare una nuova etichetta, assicurati che sia visibile, in modo tale che anche il corriere non abbia problemi.

Come misurare il tuo pacco?

Abbiamo parlato anche di peso perchè la prima cosa che ti chiede il sito, per generare un preventivo, sono le misure. Ma come pesare il tuo pacco?

Per misurare altezza, lunghezza e profondità puoi utilizzare un righello o un metro, anche un metro da sarta. L'altezza si misura partendo dalla base del pacco fino alla cima.

La larghezza è la parte frontale del pacco, si misura dal margine sinistro fino a quello destro.

La profondità corrisponde al lato corto del pacco. Ricordati che è la prima cosa che richiede il sito!

Come pagare una spedizione online?

Sul sito è possibile pagare con carte prepagate, PayPal, PostePay, carte di credito o debito e addirittura con Satispay al momento dell'accettazione del preventivo. Inoltre la consegna, anche all'estero, avviene entro un massimo di 72h.

Contatti:

Sito:https://www.spediresubito.com/