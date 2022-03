Calcio: Chiellini, 'mancato rinvio 30/a giornata? Con calendari così intasati..ma abbiamo energie'

23 marzo 2022 a

Palermo, 23 mar. - (Adnkronos) - "Con questi calendari così intasati non è semplice spostare una giornata di campionato. Nonostante gli sforzi fatti dalla federazione, non ho mai pensato che l'ultima giornata potesse essere spostata. Le energie le abbiamo, non vi preoccupate". Così il capitano dell'Italia Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della semifinale playoff di qualificazione al mondiale di Qatar 2022 contro la Macedonia del Nord a Palermo, in merito al mancato spostamento della 30/a giornata di Serie A per dare più tempo agli azzurri di preparare il match.