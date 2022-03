LIMACORPORATE PRESENTA L.E.A.R.N., LA PIATTAFORMA PER UNA NUOVA ESPERIENZA DI FORMAZIONE MEDICA

23 marzo 2022 a

- UDINE, Italia, 23 marzo 2022 /PRNewswire/ -- Limacorporate S.p.A., leader mondiale nella produzione di protesi ortopediche, è orgogliosa di presentare L.E.A.R.N. - LimaCorporate's Education and Resource Network. L.E.A.R.N. è una nuova esperienza di formazione medica unica nel suo genere, una piattaforma e una rete che supportano i chirurghi nella missione di restituire ai pazienti l'emozione del movimento, the eMotion of Motion. I chirurghi saranno in grado di impostare il loro percorso personalizzato per una migliore esperienza di apprendimento basata sulle loro specifiche esigenze e aspettative accademiche.

Fin dalla sua fondazione, l'azienda ha sempre creduto nell'importanza della formazione medica. Eventi come SkillsLABs, Surgeon 2 Surgeon, Focus Sessions, Lima Online Education e i Factory Tours, che nello specifico vedono l'interazione individuale dei chirurghi con gli ingegneri progettisti e la produzione, hanno creato una solida base per migliorare ulteriormente l'offerta formativa di LimaCorporate. L.E.A.R.N. mira a costruire una rete di chirurghi che possano fare affidamento gli uni sugli altri per condividere la loro esperienza e il loro know-how.

Con il supporto di un sito dedicato e dei team locali, i chirurghi potranno dare forma al loro programma, scegliendo tra formazione virtuale o in presenza e stabilire così anche una nuova rete. L.E.A.R.N. rappresenta un'iniziativa globale in cui i medici possono connettersi e creare la loro esperienza educativa in base alle esigenze individuali.

"Come azienda riteniamo sia nostra responsabilità favorire la creazione di un ambiente positivo in cui i chirurghi possano scegliere ciò che è meglio per loro e per i loro pazienti, e interagire con gli specialisti ortopedici di riferimento di tutto il mondo per trovare soluzioni anche alle patologie più specifiche," ha affermato Luigi Ferrari, Amministratore Delegato di LimaCorporate. "Favorire l'intelligenza collettiva è l'unico modo per far progredire il settore, trasformare l'ortopedia e restituire quindi ai pazienti l'emozione del movimento."

A proposito di LimaCorporate

LimaCorporate è un'azienda ortopedica globale focalizzata su innovazione digitale e impianti personalizzati al servizio della cura del paziente. Le soluzioni tecnologiche e all'avanguardia sviluppate dall'azienda sono a disposizione dei chirurghi per migliorare l'esito operatorio su pazienti sottoposti a sostituzione articolare. L'obiettivo principale di LimaCorporate è fornire ai chirurghi soluzioni ortopediche ricostruttive e su misura per migliorare la qualità della vita dei pazienti e restituire loro la gioia del movimento. L'azienda ha sede in Italia e opera direttamente in oltre 20 paesi nel mondo. LimaCorporate offre impianti primari e di revisione per le grandi articolazioni e soluzioni complete per le estremità, inclusa la fissazione. Per maggiori informazioni: www.limacorporate.com

Limacorporate spat: +39 0432 [email protected]

e.: [email protected]

Stefania Antonutti (Marketing and Communication Manager - +39 366 6163444) Elena Feresin (Social Media Specialist - +39 377 529 2473)