Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Tutte queste sfide possono essere lette in due modi, con un profondo pessimismo, l'Europa non ce la farà. O dicendo, abbiamo visto tante crisi perché non dovremmo farcela? Questa è la mia visione, affrontare le crisi non con senso di smarrimento ma con senso positivo, costruire insieme, negoziare, questo è il futuro". Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche al Senato.