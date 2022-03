Ucraina: ministro economia Germania, 'pagare in rubli per gas è violazione contrattuale'**

23 marzo 2022 a

Berlino, 23 mar. (Adnkronos/Dpa) - "Sarebbe una violazione del contratto se la Russia insistesse sul fatto che gli acquisti di gas da parte dei paesi dell'Ue debbano essere pagati in rubli d'ora in poi". Ad affermarlo è il ministro dell'Economia tedesco Robert Habeck. La Germania, aggiunge, "si consulterà con i suoi partner europei per valutare se la richiesta del presidente russo Vladimir Putin significa che non è più un partner stabile".