Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Non c'è nessun pericolo di cadere dalle braccia di un gigantesco monopolio in cui ci siamo adagiati per circa 20 anni a un altro, avremo una pluralità di fornitori. Non ci sarà questo potere straordinario di cui oggi ci troviamo a pagare i costi". Lo ha detto Mario Draghi nelle repliche al Senato.